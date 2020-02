Coronavirus in Ticino, nel pomeriggio nuova conferenza stampa. Chiesta l'autocertificazione ai giornalisti

BELLINZONA – Per aggiornare la popolazione e i rappresentanti dei mezzi di informazione sulla situazione attuale in Ticino relativa al Coronavirus, il Consiglio di Stato e il Dipartimento della sanità e della socialità terranno un momento informativo oggi alle 17:00 nella sala stampa di Palazzo delle Orsoline.

Presenti, come avvenuto per la conferenza stampa di ieri, i ministri Christian Vitta e Raffaele De Rosa oltre al medico cantonale Giorgio Merlani e al direttore della Divisione della salute pubblica del DSS Paolo Bianchi.

Ai rappresentanti dei media che parteciperanno alla conferenza stampa a Palazzo delle Orsoline verrà chiesto di autocertificare che dopo il 10 febbraio 2020 non si sono recati nelle cosiddette "Zone rosse" di contagio situate nel nord dell'Italia o in loro prossimità e non sono nemmeno entrati in contatto con persone di ritorno da queste zone.

La conferenza delle autorità cantonali sarà seguita LIVE da Liberatv.