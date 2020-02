Coronavirus in Ticino. Il Governo: "Stop ai carnevali, derby Ambrì-Lugano a porte chiuse. Ma le scuole lunedì apriranno". Merlani: "Nessun nuovo caso"

BELLINZONA - Nuova conferenza stampa a Bellizona questo pomeriggio da parte delle autorità cantonale per aggiornare la popolazione sull'evolversi dell'emergenza Coronavirus. All’incontro con i media erano presenti il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) Raffaele De Rosa, il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi e il medico cantonale Giorgio Merlani.

Vitta: "Stop ai carnevali e partite di hockey a porte chiuse"

"Il Consiglio di Stato si è riunito questo pomeriggio per aggiornarsi sulla situazione legata al Coronavirus che stiamo seguendo con grande cura e attenzione. In questo momento vogliamo prendere delle misure preventive. Oggi il Governo, sentito il gruppo di specialisti, ha quindi adottato tre misure: da domani ogni carnevale sarà vietato, per il fine settimana le due partite di hockey previste in Ticino si giocheranno a porte chiuse (tra le quali il derby Lugano-Ambrì, ndr), lunedì invece le scuole riapriranno normalmente, mentre tutte le gite scolastiche previste al di fuori della Svizzera sono annullate per il mese di marzo. La quarta misura è a livello di comunicazione: da domani informeremo puntualmente comuni e aziende. Sarà inoltre aperta una hotline cantonale da domattina alle 7.00 (0800.144.144). Il medico cantonale, in caso di aggiornamento sui casi, farà un punto della situazione ogni giorno alle 17.00 . Il Consiglio di Stato, invece, deciderà come proseguire rispetto alle misure restrittive tra domenica e lunedì"

De Rosa: "Tende per il triage fuori dagli ospedali"

"All'esterno degli ospedali EOC e della clinica Moncucco verranno montate delle tendine da parte della protezione civile per effettuare il triage. Le persone che presenteranno sintomi saranno quindi accolte in queste strutture provvisorie, proprio per evitare che il virus possa circolare all'interno delle strutture sanitarie"

Merlani: "Nessun nuovo caso"



"In questo momento c'è un solo caso di Coronavirus in Ticino. Il paziente sta bene. Abbiamo raggiunto tutte le persone che sono entrate in contatto con questa persona. Solo una presenta dei sintomi sospetti ed è stata quindi sottoposta a test, ora si trova in isolamento in ospedale. Oltre a questo vi sono altri casi sospetti".

Merlani: "Incresciosi episodi di sciacallaggio negli ospedali"

"La paura della malattia sta creando una pressione enorme sul sistema sanitario. Il senso delle tendine fuori delle strutture sanitarie è anche quella di gestire questa enorme pressione. Inoltre mi tocca denunciare degli incresciosi episodi di sciacallaggio negli ospedali dove sono state rubate mascherine e disinfettanti. Serve buonsenso e tranquillità".

Merlani: "Fondamentale la responsabilità individuale"

"È importantissimo ribadire la non pericolosità della malattia. Non è la diagnosi che fa la malattia ma il quadro clinico del singolo paziente. Resta fondamentale la responsabilità individuale delle persone"

Perché questo cambio di rotta sui carnevali?

I giornalisti fanno notare l'incoerenza delle misure adottate rispetto a quanto comunicato nei giorni precedenti. Perché da domani sono vietati i carnevali, mentre ieri sera si è fatto svolgere il Rabadan, quando già si conosceva il primo caso? E perché lunedì queste misure venivano considerate addirittura inutili, mentre oggi vengono adottate? È bastato un caso per stravolgere la strategia?

Merlani: "Non possiamo essere rigidi"

"È evidente che c'è un contrasto tra quello che vi abbiamo comunicato lunedì e quello che diciamo oggi. Ma l'evoluzione del virus è in estremo movimento. Non possiamo essere rigidi e dire: siccome ieri vi abbiamo detto una cosa, oggi per coerenza non prendiamo delle nuove misure"

Vitta: "Misura preventiva"



"Si tratta di una misura limitata nel tempo, preventiva, per seguire l'evoluzione del virus in Ticino e in questo senso va letta".