Coronavirus, clima surreale a pochi passi dal confine. Al Bennet saracinesche abbassate e pochissima gente a fare la spesa

TAVERNOLA – L’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova l'economia nel nord Italia, dove le restrizioni decretate dalle autorità sono assai più rigide che in Ticino. Tanti negozi dei centri commerciali restano chiusi per evitare il rischio di maggiore di contagio. A pesare è anche il comportamento delle persone che, in questo periodo, preferiscono evitare i luoghi affollati.

Un esempio su quanto sta accadendo oltre confine arriva dal Bennet di Tavernola, a pochi passi dal confine con il Ticino, meta di acquisti anche di moltissimi ticinesi. Il centro commerciale - nel pomeriggio di ieri, domenica primo marzo - si presentava con la maggior parte delle saracinesche abbassate. Il solo supermercato era aperto, con pochissima gente a fare la spesa. Ecco le foto e i video realizzati da un lettore.