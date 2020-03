Coronavirus, c'è il secondo caso in Ticino! Anziano residente nel Luganese in isolamento alla Moncucco

BELLINZONA – Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) informa che le analisi hanno confermato un secondo caso di Covid-19 in Ticino. Come da protocollo, il paziente è stato posto in isolamento ed è iniziata la verifica dei suoi contatti stretti.

Il servizio di microbiologia del Dipartimento di medicina di laboratorio dell’Ente ospedaliero cantonale (EOLAB) di Bellinzona, accreditato negli scorsi giorni per effettuare i test sui casi sospetti di Coronavirus, ha individuato ieri in tarda serata un secondo caso di Covid-19 in Ticino.

Accolto ieri al Pronto soccorso della Clinica Luganese Moncucco con le misure di protezione previste dal protocollo, che hanno permesso di evitare qualsiasi contatto non protetto, il paziente – un anziano residente nel Luganese – è stato posto in isolamento.

Come previsto, è in corso la ricostruzione dei contatti stretti del paziente per determinare eventuali misure di quarantena.

Un momento dedicato ai rappresentanti degli organi d’informazione è previsto nel pomeriggio di oggi, attorno alle ore 17.00.