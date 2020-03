Tutto quello che c'è da sapere sul coronavirus. Merlani: "Ecco perché si è ritenuto opportuno riaprire le scuole"

BELLINZONA – Come si trasmette il coronavirus? A partire da quando una persona è contagiosa? Cosa devo fare se sono entrato in contatto con una persona infetta? E ancora: Perché si è ritenuto opportuno aprire le scuole? Quali sono i sintomi influenzali in presenza dei quali è necessario restare a casa? Come funziona il processo di verifica dei casi sospetti? A chi viene fatto il tampone?

Sono tutte domande a cui ha risposto il medico cantonale Giorgio Merlani in dieci video pubblicati sul canale YouTube del Cantone Ticino. Le risposte sono visionabili cliccando qui