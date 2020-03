Ubriaca al bar: lancia bicchieri e bottiglie per terra. Il titolare la trascina fuori con la forza. VIDEO

CHIOGGIA – Hanno dell'incredibile le immagini che arrivano da Chioggia (Veneto), dove la sera del 28 febbraio si è reso necessario l'intervento della Polizia per placare gli animi in un bar nel centro storico. Nel video – diventato virale sui social – si vede una donna visibilmente ubriaca venire letteralmente trascinata con la forza all'esterno del locale dopo aver provocato non pochi danni.

Il titolare del Bar Barinto Ivan Boscolo ha spiegato cosa è realmente accaduto a Chioggiatv. "La signora – spiega – era entrata nel locale visibilmente alterata e importunando alcuni clienti, oltre ad offendere il personale. Ha lanciato bicchieri e bottiglie per terra. Così, ho deciso di intervenire".

Boscolo ha dichiarato di aver denunciato la donna, in seguito portata via dagli agenti di polizia.