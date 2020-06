Un'altra rissa. In un bar a Bellinzona volavano bicchieri e bottiglie

BELLINZONA – Cosa sta succedendo in Ticino? Per la seconda notte consecutiva, si registra una rissa, con persone ferite. l’altro giorno era successo a Muralto, con un uomo che ha raccontato di essere stato aggredito senza motivo. Già poco dopo la fase di totale lockdown c’era stato un regolamento di conti a Pregassona.

E ieri è scoppiata una rissa nei pressi di un bar in Viale Stazione a Bellinzona. I testimoni parlano a tio.ch di bicchieri e bottiglie volanti. Non sarebbe il primo episodio in quel bar, sebbene non di questa portata. Sul posto Polizia e Croce Verde, le persone coinvolte paiono essere diverse e un paio sono rimaste ferite.