Gli ultimi istanti di vita di "La Catrina", la signora della droga messicana. Le parole del poliziotto: "Rilassati, starai bene"

MESSICO – È morta dissanguata durante una sparatoria con la polizia María Guadalupe López Esquivel, membro di uno dei cartelli più pericolosi della droga messicana. Gli ultimi momenti di vita sono immortalati in un video che sta rapidamente circolando sul web.

Nota con il soprannome di "La Catrina", Esquivel (21 anni) è stata coinvolta in un attacco ai militari costato la vita a tredici agenti. L'attacco è avvenuto lo scorso ottobre, ma il video è iniziato a circolare in rete in questi giorni. L'identità della donna – ad onor del vero – non è subito stata resa nota, ma il tatuaggio sulla costa lascia pochi dubbi sull'identikit. Nel video si vede la donna rannicchiata a terra sanguinante dopo essere stata colpita al collo. "Rilassati, starai bene. Un elicottero sta arrivando per te. Prova a resistere", sono le parole che un agente di polizia le ha rivolto. Nonostante i soccorsi, la donna è morta dissanguata prima del suo arrivo in ospedale.

In un comunicato, le forze dell'ordine messicane hanno reso noto che "altri sei uomini sono stati arrestati e una decina di armi da fuoco sono state sequestrate".