Coronavirus, secondo caso alla dogana di Chiasso Strada. La portavoce: "Varie persone in quarantena"

CHIASSO – Secondo caso di coronavirus alla dogana di Chiasso Strada. Un secondo dipendente – riporta La Regione – è risultato positivo al test dopo essere stato messo in quarantena in quanto ritenuto a stretto contatto con il primo collaboratore. A differenza del primo caso, il secondo contagiato potrebbe essere stato a contatto con il pubblico. L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) precisa al quotidiano che si "tratta di contatti poco frequenti".

Per bocca della sua portavoce, l'AFD conferma "che sono varie le persone messe in quarantena". Il numero esatto, tuttavia, non viene fornito. Stando a La Regione, potrebbe trattarsi di sei collaboratori in totale, tra cui alcune figure dirigenziali.