Coronavirus in Ticino: primo caso in un asilo. Positiva una maestra a Novaggio

NOVAGGIO - Primo caso di Coronavirus in un asilo in Ticino. Ad essere risultata positiva è una maestra della scuola dell’infanzia Fondazione Pro Infantia di Novaggio. Ne dà notizia il sito de La Regione.



“Siamo in contatto con l'Ufficio del medico cantonale da cui attendiamo indicazioni – spiega il presidente della Fondazione Stevens Crameri al quotidiano –. Le disposizioni, per ora, sono di non chiudere l'asilo nido e proseguire l'attività monitorando la situazione. Dal canto nostro abbiamo contattato tutti i genitori lavorando sulla sensibilizzazione e l'informazione, dando la possibilità di scegliere se tenere a casa i bambini o continuare a portarli qui”.



Non è comunque da escludere che l’asilo - frequentato da 23 bambini, dai 3 mesi ai 3 anni, con 6 insegnanti al lavoro - possa decidere di chiudere, qualora arrivassero nuove indicazioni da Bellinzona.



La misura di quarantena per la maestra di Novaggio, scrive sempre la Regione, ne ha innescata una seconda che ha coinvolto una classe della Scuola di commercio di Bellinzona.