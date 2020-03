Il Ministero degli esteri italiano precisa: i frontalieri potranno lavorare

Rescheduled from 01.03.2020.

No spectators due to coronavirus outbreak.

Venue: Allianz Stadium.

Turf: Natural.

Capacity: 41,507.

History: 83W-44D-46W.

Goals: 249-201.

Age: 29,5-28,6.

Sidelined Players: JUVENTUS - Merih Demiral (Cruciate Ligament).

INTER - Samir Handanovic (Finger), Stefano Sensi (Foot), Kwadwo Asamoah (Knee), Roberto Gagliardini (Bone).

VAR Video Referee.