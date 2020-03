Coronavirus, la SUPSI ha deciso: "Stop alle lezioni fino al 22 marzo"

LUGANO – La Direzione della SUPSI si è riunita oggi pomeriggio per valutare le disposizioni da adottare in relazione agli ultimi sviluppi della diffusione delle infezioni da COVID-19 e alle relative raccomandazioni emesse dagli uffici cantonali e federali competenti.

La prima decisione riguarda la sospensione delle lezioni svolte nell’ambito della formazione Bachelor e Master fino al 22 marzo 2020 nei dipartimenti della SUPSI. Questo permetterà di organizzare le attività didattiche prevedendo modalità prioritariamente di formazione a distanza. Il profilo professionalizzante della nostra formazione impone infatti una riflessione particolare affinché i corsi possano concludersi quest’anno accademico con la qualità pianificata. Le lezioni riprenderanno quindi il 23 marzo 2020 secondo le modalità che verranno comunicate in seguito.

Si svolgono regolarmente solo le attività di stage nei settori sociale e sanitario (DEASS) e nella formazione degli insegnanti (DFA).

Riguardo alle misure volte alla protezione delle collaboratrici e dei collaboratori, la Direzione chiede - dove è possibile - di adottare la modalità di telelavoro, in modo particolare per coloro che risiedono o sono stati recentemente nelle regioni indicate dalle autorità federali come "colpite".

La Direzione della SUPSI è in costante contatto con le autorità federali e cantonali, nonché con swissuniversities e con la comunità accademica nazionale e internazionale per seguire con attenzione l’evolversi della situazione.