Coronavirus, "tutta l'Italia sarà zona protetta". Le parole del premier Conte: "State a casa"

ROMA - "Tutta Italia sarà zona protetta". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa straordinaria a Palazzo Chigi, confermando quanto preannunciato dal ministro per i Rapporti con le Regioni che alcune ore fa aveva annunciato la volontà di "omogeneizzare le regole su tutto il territorio nazionale".

"Non c'è più tempo – ha dichiarato il presidente del Consiglio –, il contagio cresce. Adotteremo norme ancora più forti e stringenti. Gli italiani stiano a casa. Ci si potrà muovere solo per esigenze di lavoro, motivi gravi e di salute". Vietata, quindi, anche ogni tipo di attività sportiva. "Si fermeranno anche i campionati di calcio. Saranno vietati anche gli assembramenti in pubblico. L'autocertificazione per lo spostamento continuerà a valere. Nel caso questa non fosse valida, si rischia il reato penale. Le abitudini vanno cambiate. Ora e per il bene dell'Italia: state a casa"

In Italia, scuole e università rimarranno chiuse fino al 3 aprile.