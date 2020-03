Coronavirus, un dipendente della EFG di Lugano positivo al test

LUGANO – Il coronavirus colpisce anche l’EFG di Lugano. Un dipendente attivo nella sede di Viale Franscini a Lugano è – fa sapere il gruppo bancario – risultato positivo al test.

Sono state adottate immediatamente alcune misure precauzionali come la completa pulizia dell’area di lavoro del dipendente. Ai colleghi entrati in contatto con lui è stato chiesto di lavorare da casa.

L’EFG – recita la nota – ha implementato le misure precauzionali in tutte le sedi del mondo per proteggere dipendenti e clienti. Il gruppo bancario fa sapere di “aver limitato i viaggi non essenziali”.