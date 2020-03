Coronavirus, l'OMS avverte: "Servono più test"

GINEVRA – "Abbiamo un semplice messaggio per tutti i Paesi: test, test, test". Lo afferma tramite Twitter l'OMS (organizzazione mondiale della sanità) invitando dunque i paesi in lotta contro il coronavirus ad ampliare il numero di tamponi per identificare quanti più casi possibili asintomatici.

"Testate – si legge nel breve tweet – ogni caso sospetto. Se positivo, isolatelo e scoprite i scoprite i contatti stretti degli ultimi due giorni, poi testate anche loro". L'OMS ha inoltre invitato i Paesi europei a "prendere misure più audaci per bloccare la diffusione del Coronavirus".

"We have a simple message for all countries:

test

test

test.



Test every suspected #COVID19 case.



If they test positive, isolate them & find out who they have been in close contact with up to 2 days before they developed symptoms & test those people too"-@DrTedros #coronavirus