Bruno Arrigoni in isolamento: "Sono entrato in contatto con il virus. Rimaniamo in casa"

CHIASSO – "Tutti devono seguire le indicazioni emanate e non banalizzare la situazione. Il mio pensiero va a chi è toccato da questo virus e sta lottando. Rimaniamo a casa". Parole del sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni che su Facebook annuncia di essere in quarantena da sabato "essendo entrato in contatto con il virus".

"Ho un po’ di febbre – continua – e nessun altro sintomo. Sto seguendo il protocollo, niente tampone ma a casa in isolamento fintanto che la febbre sia passata. Passata la febbre, ancora 5 giorni in quarantena".