Venerdì 20 marzo in Ticino si sono registrati 834 contagi e 22 morti da Coronavirus. Dal primo caso positivo non è trascorso neppure un mese. Purtroppo nel nostro Cantone stiamo vivendo, con qualche giorno di ritardo, quanto hanno vissuto in Lombardia.

Nel corso delle scorse settimane l’autorità cantonale ha preso alcune importanti misure di limitazione della libertà personale ed economica. L’esperienza di Cina e Italia ci suggerisce che purtroppo queste restrizioni non sembrano essere sufficienti per arrestare davvero il contagio.



Quanto avvenuto in alcune province italiane e cinesi ci insegna che una quarantena serie, porta in qualche settimana a una drastica riduzione dei contagi.

Il Consiglio di Stato ha opportunamente reso obbligatorio per tutti il ponte di San Giuseppe, trasformando venerdì 20 marzo in una giornata di “blocco totale”.



Molti cittadini ticinesi guardano con preoccupazione a lunedì quando, senza un intervento governativo, le attività economiche non ancora sottoposte a restrizione riprenderanno la loro attività, con conseguenze anche sul trasporto pubblico.



Per questo motivo chiediamo al Consiglio di Stato di prolungare questo ponte - con il lockdown di tutte le attività non vitali - per tutto il tempo che sarà necessario. Restiamo chiusi, come avvenuto il 20 marzo: è questo il nostro appello.



Chiediamo al Governo di prendere questa ulteriore decisione difficile e coraggiosa anche come gesto di solidarietà verso tutto il personale sanitario impegnato al fronte.



Ricominciare lunedì con il rischio concreto di dover dopo qualche giorno, o qualche ora, innescare la retromarcia, creerebbe soltanto nuove e inutili polemiche nel Paese.



Se il nostro Governo adotterà questa misura coraggiosa, potrà contare sul nostro pieno sostegno e, ne siamo convinti, della stragrande maggioranza della popolazione. Lunedì #restiamochiusi!

Marco Bazzi e Andrea Leoni

Con

Enrico Rossini, imprenditore

Franco Denti, presidente Ordine dei Medici

Marco Borradori, sindaco di Lugano

Alain Scherrer, sindaco di Locarno

Tiziano Moccetti, fondatore Cardiocentro

Marco Chiesa, consigliere agli Stati

Fiorenzo Dadò, presidente PPD

Guy Rodenhäuser, direttore sanitario Servizio ambulanze Mendrisio

Andreas-Cerny, direttore Epatocentro Ticino

Frederic Lelais, medico anestesista

Claudio Camponovo, direttore sanitario clinica Ars Medica

Davide Giovannaci, municipale Locarno

Giuseppe Cotti, municipale Locarno

Lorenzo Jelmini, deputato e sindacalista

Boris Bignasca, deputato

Aldo Merlini, presidente Organizzazione turistica Lago Maggiore

Giorgio Fonio, deputato e sindacalista

Massimo Manserra, direttore Cardiocentro

Amalia Mirante, economista

Giovanni Jelmini, avvocato

Ivan Jelmoni, ingegnere

Simone Merlini, consigliere comunale Locarno

Giangiorgio Gargantini, sindacalista

Giona Pifferi, sindaco di Vico Morcote

Igor Cima, sindacalista

Piero Marchesi, consigliere nazionale