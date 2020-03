Ricorso contro le elezioni rinviate, i Verdi si dissociano: "Iniziativa personale e fuori luogo"

LOCARNO – "Il ricorso contro l'annullamento delle votazioni comunali 2020 è un'iniziativa puramente personale". I Verdi del Ticino si dissociano dal ricorso presentato (vedi articolo a corredo) da Fiorenzo Cotti, Pierluigi Zanchi ed Annie Griessen (tutti e tre in lista per i Verdi-POP-Indipendenti). "Si tratta – continua la nota dei Verdi – di un ricorso che non condividiamo poiché, date le circostanze, risulta fuori luogo".

"I Verdi del Ticino, come pure la lista5 a Locarno e i Verdi del Locarnese non sono stati coinvolti in questa iniziativa. I Verdi del Ticino ribadiscono pieno sostegno alle autorità nell'ambito della salvaguardia della salute pubblica e ribadiscono che la priorità è data in questo momento, oltre a sostensere il settore sanitario, quella di garantire un sostegno finanziario rapido e non burocratico a quelle categorie di persone che a fronte di questa crisi si trovano in grave difficoltà".