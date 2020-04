Avvistato per la prima volta in Ticino lo sciacallo dorato

ORSENONE – È stato avvistato per la prima volta in Ticino un esemplare di sciacallo dorato. Lo comunica il Dipartimento del Territorio sulla propria pagina Instagram spiegando che "l'avvistamento è stato effettuato in Onsernone-Centovalli dal guardiacaccia di zona dell'Ufficio della caccia e della pesca (UCP)".

Lo sciacallo dorato, un piccolo predatore di circa 15kg, è una specie appartenente alla famiglia dei canidi che si sta espandendo in modo naturale in Europa. Originariamente la specie occupava l’Arabia, l’India, fino alla Turchia. I cambiamenti climatici hanno permesso l’espansione di questa specie verso ovest.

In Svizzera la prima segnalazione di uno sciacallo dorato risale al 2011, effettuata nelle Alpi Nord-occidentali. Nel 2019 c’è stata la conferma della sua presenza nei Cantoni Grigioni, Friborgo e Ginevra. Sono sempre stati osservati dei singoli individui.

L’arrivo di una nuova specie sul nostro territorio è sicuramente un segnale importante a beneficio della biodiversità e della stabilità del suo ecosistema.