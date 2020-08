Si incendia una legnaia, ingenti danni a Pollegio

POLLEGIO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 18.30 è scoppiato un incendio, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, in un capanno adibito a legnaia in vicolo Ciliegio a Pollegio.

Il rogo ne ha danneggiato gravemente la struttura e ha interessato anche l'abitazione principale ad esso collegata come pure un altro capanno adiacente

Non vi sono feriti. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i pompieri di Biasca che hanno provveduto a spegnere le fiamme.