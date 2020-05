L'UFAC approva la nuova gestione dell'aeroporto di Agno

LUGANO – Lugano ha accolto con soddisfazione la decisione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) - anticipata negli scorsi giorni alla Città - di autorizzare l'esercizio di Lugano Airport. Il trasferimento dell'attività da LASA alla Città di Lugano ha implicato, infatti, la riorganizzazione di diversi settori dell'aeroporto soggetti alla sorveglianza federale. Dopo i controlli l'UFAC ne sancisce oggi l'idoneità operativa.

Si conferma così l'avvio di una nuova fase nella gestione dell'aeroporto - fortemente promossa dalla Città e da LASA - che scongiura definitivamente il pericolo di un grounding dell'aeroscalo e convalida l'eccellenza del progetto Transition elaborato dal gruppo di lavoro costituito dal Municipio.

Oltre a rappresentare un passo essenziale per il mantenimento delle attività presenti in aeroporto, l'autorizzazione d'esercizio è il presupposto indispensabile per favorire il passaggio della struttura ai privati e la sua continuità operativa.