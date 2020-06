BELLINZONA – I primi dati di giugno sono i migliori che ci si poteva augurare: zero contagi e zero morti per Coronavirus!

I contagiati rimangono così stabili a 3'315.

Le persone decedute sono in Ticino 348, stabile ormai da una settimana.

Non aumentano nemmeno i dimessi dagli osedali, che sono 895