Lo Splash & Spa verso la 'normalità': definite le date delle riaperture

RIVERA – Splash e SPA Tamaro è lieta di annunciare che, grazie alle ultime direttive federali, sabato 6 giugno riaprirà l’area SPA. Il 20 giugno sarà il momento dell’area Splash e degli scivoli. Tutti i giorni dalle 11:00 sarà nuovamente possibile concedersi un momento di puro relax alla SPA, luogo ideale per staccare la spina e distendere le tensioni accumulate in questi mesi.

L’ampio giardino, attrezzato con sdraio e ombrelloni, con la vasca di contrasto e la vasca salina iodata esterna, permetterà di godersi le splendide giornate di sole estive. La salute e la tutela di ospiti e collaboratori sono la priorità di Splash e SPA Tamaro. Le proprietà stesse della SPA rendono questo luogo molto sicuro per la salute: le temperature elevate degli ambienti e la presenza di cloro nelle vasche (azione disinfettante) sono condizioni che impediscono lo sviluppo di virus e batteri.

Splash e SPA Tamaro ha inoltre potenziato le procedure di igiene e pulizia per tutelare ulteriormente la salute di ospiti e collaboratori. Per garantire il rispetto della distanza sociale e per evitare assembramenti, il numero di ospiti che

potranno accedere al centro sarà limitato: è consigliato acquistare il proprio ticket online, riservando così il proprio ingresso sul sito www.splashespa.ch.