In contromano sul Ceneri: fermato e denunciato un 76enne

TICINO – La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 13.40 sulla rampa del Ceneri è stato fermato un 76enne automobilista svizzero domiciliato in Riviera. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'uomo, a bordo di una vettura con targhe ticinesi, si è immesso in contromano sull'autostrada A2 dagli svincoli di Camorino.

Da parte della Centrale comune d'allarme (CECAL) è stata disposta la celere chiusura in direzione nord della galleria autostradale del Monte Ceneri. Misura che ha ridotto il numero di veicoli in transito sulla tratta e quindi anche il pericolo di eventuali vittime. Il 76enne sarà denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, per esposizione a pericolo della vita altrui e per perturbamento della pubblica circolazione.