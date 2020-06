Chiasso: blitz anti prostituzione in due palazzine

CHIASSO - La Polizia cantonale, in collaborazione con la Polizia comunale e l'Ufficio tecnico di Chiasso, ha effettuato ieri un'operazione di controllo presso due stabili in via Guisan e in via Albertolli . Sono stati controllati 26 appartamenti.

Nove donne (7 cittadine rumene, una cittadina italiana e una cittadina brasiliana) sono state denunciate per esercizio illecito della prostituzione. All'interno dei due immobili la prostituzione non era infatti consentita. Sono pure in corso accertamenti circa la posizione dei responsabili degli spazi.