HSI Sirio compie 30 anni. Storia di un'azienda leader nei sistemi gestionali

Quanti sono 30 anni? Tanti rispetto al tempo soggettivo, quello che percepiamo come individui e che misuriamo in base alla durata della vita. Nulla rispetto al tempo storico. Ma per un’azienda sono un traguardo importante. Un punto da segnare sulla mappa della memoria.

HSI SIRIO SA nacque appunto 30 anni fa e oggi è una realtà solida e in costante evoluzione. L’azienda, che dal 2007 ha sede a Mendrisio, si è sviluppata partendo da un’intuizione di Nicola Gobbetti (nella foto), che allora era un giovane appassionato di informatica. E in questi tre decenni si è affermata sul mercato ticinese - e non solo – divenendo una realtà leader nello sviluppo di sistemi gestionali.

In estrema sintesi, il “gestionale” è un insieme di software che automatizzano i processi aziendali (vendite e acquisti, contabilità, salari, ordini, magazzino, eccetera) ed è quindi applicabile ad ogni settore di attività economica, profit o non profit.

Per capire come sia cambiato il mondo in questi 30 anni è forse bene ricordare che solo nel 1991, quindi 29 anni fa, al CERN di Ginevra il ricercatore Tim Berners-Lee definì il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) e pubblicò il primo sito web della storia.

HSI SIRIO SA ha cavalcato l’onda dell’evoluzione tecnologica creando il prodotto “sirio business software” e sviluppandolo costantemente per adeguarlo alle diverse esigenze aziendali. Un processo reso possibile grazie a importanti e continui investimenti nella ricerca e all’utilizzo di tecnologie d’avanguardia e di personale altamente qualificato.

“Sirio business software” non è dunque un semplice sistema gestionale, ma un ampio ventaglio di prodotti che vanno dalle soluzioni standard a quelle costruite su misura per singole aziende o per specifici settori economici: fiduciarie, società di gestione e amministrazione immobiliare, edilizia nelle sue varie declinazioni, realtà industriali, garage e officine, logistica, cantine e aziende vitivinicole, macellerie, salumerie...

Le aziende che scelgono di passare a “sirio business software” possono approfittare della grande competenza dei collaboratori dell’azienda per garantire una migrazione dal precedente sistema di tutte le informazioni importanti. HSI SIRIO garantisce un processo altamente sicuro e accompagna i clienti nell’intero percorso senza alcun rischio di blocco delle attività. Una volta completata la migrazione dei dati, gli utilizzatori del software Sirio vengono formati all’uso del sistema e possono contare su una costante assistenza da parte di un team di specialisti.

I diversi applicativi e componenti del software gestionale vengono inoltre costantemente aggiornati, integrando ogni nuovo standard normativo e arricchendoli di nuove funzionalità. Le migliorie funzionali sono frutto del costante sviluppo tecnologico e di suggerimenti degli utenti.

Per soddisfare le sempre maggiori richieste di mobilità e di accesso al sistema gestionale sono stati sviluppati una serie di prodotti che dialogano con il software principale, e grazie ai quali è possibile accedere tramite diverse interfacce: web, smartphone, tablet, handheld e altri dispositivi.

Questo, in sintesi, è il risultato di 30 anni di passione e di lavoro. Un traguardo che per HSI SIRIO non è certamente un arrivo, ma un continuo punto di partenza nell’investimento e nel rinnovamento tecnologico.

www.sirio.ch