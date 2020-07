Consegnati i diplomi cantonali ai pizzaioli del futuro

TICINO – Sono 6 gli allievi che hanno superato gli esami per l’ottenimento del Diploma cantonale di Pizzaiolo/a, dopo aver frequentato il corso svoltosi dal 4 novembre 2019 al 9 marzo 2020 nella sede di GastroTicino. I 6 diplomi sono stati consegnati martedì 7 luglio durante una cerimonia alla quale hanno partecipato Gabriele Beltrami (direttore GastroTicino), Giovanni Brumana (presidente Commissione Esame Pizzaioli - CEP), Bruno Mileto e Cosmino Basile (membri CEP), Giovanni Zinna (formatore materia pizza e membro CEP), Valentina de Sena (responsabile Ufficio per la formazione professionale di GastroTicino), Pietro Miceli (perito d’esame). Assenti scusati il direttore della Divisione per la formazione professionale Paolo Colombo e Andrea Piemontesi (servizi della Formazione continua DFP) che fanno i complimenti per l’ottenimento del diploma con i migliori auguri per la carriera professionale.

Anche il direttore di GastroTicino si complimenta con i neodiplomati e ricorda che il Ticino è l’unico Cantone ad avere un corso per l’ottenimento di una qualifica di pizzaiolo. Augura un futuro ricco di soddisfazioni a tutti loro.

Il formatore della materia Pizza, Giovanni Zinna, si ritiene soddisfatto per i risultati ottenuti dai candidati, soprattutto nel periodo particolare dovuto dall’emergenza sanitaria.

Ecco i nomi dei premiati: Lucio Michele Chieca, Jordan De Giorgio, Renato Liguori, Massimo Marchetti, Berekhet Santo, Stefano Spanu (miglior media 5.7). Il miglior pizzaiolo ha ricevuto una “pala” da forno come premio per la miglior media cantonale.

Il corso di preparazione permette all’interessato di possedere sufficienti capacità per preparare in modo autonomo pizze di ogni sorta rispettando tutti più moderni parametri culinari e le vigenti disposizioni in materia di igiene. Il corso si rivolge a tutti coloro che operano attivamente nel settore e a coloro che vogliono approfondire le proprie conoscenze in materia.

A fine corso i partecipanti che ottengono il Diploma cantonale di pizzaiolo sono in grado di: riconoscere la qualità (acquisizione), il trattamento e la conservazione delle derrate alimentari necessarie per la preparazione della pizza; mettere in pratica i procedimenti per la preparazione della pizza; riconoscere e applicare le normative di legge in materia d’igiene alimentare e personale; eseguire tutti i procedimenti per ottenere una buona pizza: l’impasto, la conservazione delle palline, la manipolazione, la farcitura, la cottura e il servizio della pizza; distinguere le farine, i metodi d’impasto, le derrate alimentari, le attrezzature e i macchinari; applicare le tecniche e i modi di servizio; avere un approccio positivo con il cliente e saper gestire situazioni critiche con disinvoltura.

Il team di formatori è costituito da professionisti con esperienza pratica maturata nella formazione, nel commercio e nei servizi. L’approccio didattico è teorico e pratico e permette a ogni partecipante l’immediata applicazione dei concetti appresi sia in aula che nella realtà professionale. Per chi fosse interessato a frequentare il prossimo corso Valentina de Sena ricorda che “le lezioni si svolgeranno durante 24 giorni, fissati tra il 16 novembre 2020 e il 3 maggio 2021, con la frequenza di 1 giorno alla settimana, generalmente di lunedì (e qualche martedì). Il corso si svolgerà nell’aula specifica in GastroTicino dalle 8.30 alle 16.35”.