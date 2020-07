Accoltellamento a Pregassona, scene da Pulp Fiction nel posteggio del supermercato: ascolta l'audio

PREGASSONA – Emergono nuovi dettagli circa la lite con accoltellamento tra due iracheni avvenuta ieri pomeriggio in via Ceresio a Pregassona (vedi articoli suggeriti). Sono scene da Pulp Fitcion quelle a cui ha assistito un testimone che ha ripreso la cruda scena con il cellulare.

Provvidenziale l'intervento di una cliente del supermercato che, assistendo alla scena, ha chiesto ai due di "mettere via il coltello". Nel nome di Dio, nel nome di Allah dammi quel coltello. Lascia stare quel coltello. Per favore, non fare queste cose. Smettetela, siete umani. Siete umani per favore. Siete fratelli. Non sono da fare queste cose", sono le parole della donna. Poi l'intervento della Polizia, che nel suo comunicato di ieri non ha specificato se ci sono stati degli arresti.

Uno dei due iracheni ha riportato alcune ferite da taglio che hanno richiesto il ricovero in ospedale, ma non tali da metterne in pericolo la vita.