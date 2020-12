Accoltellamento a Pregassona, un rinvio a giudizio per tentato omicidio

LUGANO – In relazione alla lite con accoltellamento avvenuta il 20.07.2020, poco prima delle 15.00 in via Ceresio nei parcheggi di un centro commerciale a Pregassona, il Ministero pubblico comunica che sono giunti a conclusione gli accertamenti penali.

Il Procuratore pubblico Roberto Ruggeri ha in particolare comunicato il rinvio a giudizio, di fronte alla Corte delle assise criminali, di un 37enne cittadino iracheno a beneficio del permesso F.

Come si ricorderà, il violento alterco aveva visto il coinvolgimento dell'imputato e di un 36enne pure iracheno. Quest'ultimo aveva riportato numerose ferite da taglio che ne avevano richiesto il ricovero in ospedale. Le ipotesi di reato nei confronti del 37enne sono quelle di tentato omicidio, lesioni gravi e lesioni semplici qualificate.