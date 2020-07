Che weekend ci aspetta? Sole e temperature piacevoli

BELLINZONA – Dopo alcune nottate caratterizzate da temporali importanti (parlando di quelli della notte tra giovedì e venerdì, i primi fulmini sono stati registrati verso le 21 lungo le Alpi, e sono continuati, spostandosi verso sud fino a circa le 09:00 del mattino. Qualche scarica isolata si è registrata anche in seguito. Il momento più intenso si è verificato verso le 03:25 e riassume i dati di pioggia registrati, perché le immagini di quel momento fanno capire come i millimetri di pioggia caduti, risultino molto sbilanciati verso il Sottoceneri. Il massimo è stato totalizzato a Chiasso con 45.0 mm, a Stabio si misuravano 23.2 mm, a Lugano 12.3, a Locarno 4.6, a Bellinzona 4.5, a Piotta 3.2, ad Acquarossa 3,4 e a San Bernardino 5.7, come spiega MeteoSvizzera), che weekend avremo? Saranno due giorni in cui poter vivere il Ticino, come chiedono tutti gli operatori turistici e non solo?

Parrebbe di sì: ci aspettano sole e caldo.

Oggi durante “il mattino annuvolamenti residui in Engadina, per il resto generalmente soleggiato. A basse quote temperatura minima 17 gradi, massima 30, in Alta Engadina 20. In montagna vento debole o moderato da nordovest. Isoterma di zero gradi in rialzo a 3800 metri”, sempre secondo MeteoSvizzera.

E domani “sul Ticino centrale e meridionale abbastanza soleggiato e asciutto, lungo le Alpi solo in parte, con qualche goccia non esclusa soprattutto verso l'Engadina. A basse quote temperatura minima 19 gradi, massima 29, in Alta Engadina 19. In montagna vento moderato dal settore ovest. Isoterma di zero gradi a 4000 metri”.

Lunedì si alzerà la massima, a 31 gradi, anche martedì e mercoledì toccheremo i 30, pur con qualche rovescio serale