Maroggia, incidente sull'A2: un ferito grave e traffico in tilt

MAROGGIA – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 7.30 a Maroggia sull'A2 in direzione sud vi è stato un incidente che ha visto coinvolti due veicoli con targhe ticinesi. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un furgone guidato da un 42enne cittadino dominicano domiciliato nel Bellinzonese e un'auto guidata da 28enne cittadino italiano domiciliato nel Locarnese si sono dapprima urtate lateralmente, per poi andare a collidere contro il guardrail a destra della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del SAM. Stando a una prima valutazione medica il 42enne e il 28enne hanno riportato leggere ferite mentre un 38enne cittadino dominicano domiciliato nel Locarnese, passeggero del furgone, ha riportato serie ferite. L'A2 è stata riaperta poco dopo le 9.