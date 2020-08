Follia, motociclista pizzicato a più del doppio della velocità consentito!

LUGANO - La Polizia cantonale e la Polizia della città di Lugano comunicano che nell'ambito di un controllo della velocità della Polizia della città di Lugano, effettuato l'11.08.2020 in via Bioggio a Breganzona, è stato intercettato un 48enne motocilista italiano residente in Italia, che circolava a una velocità di 132 chilometri orari dove il limite è di 60.

L'uomo è stato denunciato al Ministero Pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stato intimato il divieto di condurre in Svizzera.