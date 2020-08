Scomparso ieri, un 62enne è stato trovato morto all'Alpe Cardada

CARDADA - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 13 è stato rinvenuto il corpo di un uomo in zona Alpe Cardada. Si tratta di un 62enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese, segnalato scomparso da ieri notte e oggetto di ricerca.

L'uomo era uscito di casa ieri con l'intenzione di effettuare un'escursione in montagna in sella alla sua bicicletta ed è stato rinvenuto da alcuni escursionisti, che hanno notato la bicicletta e il corpo in un dirupo, ad alcune decine di metri sotto il sentiero che scende verso la località Giorledo.

Sul posto per il recupero della salma agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega. Per chiarire la dinamica di quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta.