Galleria del Ceneri, c'è già una moneta per celebrare l'opera del secolo!

BERNA - Dal 3 settembre 2020 saranno in vendita quattro nuove monete. Dopo la grande richiesta per la moneta d’argento dedicata a Roger Federer, Swissmint intensifica i suoi sforzi ed

emette 10 000 monete d’oro «Roger Federer» con un nuovo soggetto. Al contempo sono disponibili altre 40 000 monete d’argento dedicate al tennista elvetico. La Zecca federale dedica inoltre una moneta speciale agli 85 000 pompieri svizzeri, all’opera del secolo della galleria di base del Monte Ceneri e al Passo del Susten.

Nel 2003 Roger Federer vince il suo primo titolo del Grande Slam a Wimbledon. Soltanto a questo torneo conquisterà poi altre sette vittorie. Questi otto successi lo rendono il detentore assoluto del record a Wimbledon. Proprio per questo rapporto speciale tra Roger Federer e «The Wimbledon Championships», la moneta d’oro da 50 franchi lo raffigura nel 2009 mentre solleva la coppa appena conquistata.Vista la grande richiesta, Swissmint ha coniato altre 40 000 monete d’argento dedicate a Roger Federer in qualità «non messa in circolazione», che vengono ora messe in vendita.

La Federazione svizzera dei pompieri – 150 anni all’insegna del soccorso, dell’aiuto e della protezione. Circa 85 000 pompieri in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono pronti giorno e notte a sostenere il prossimo in caso di pericolo. Oltre il 98 per cento di questi pompieri prestano servizio a titolo accessorio, nell’ambito del sistema di milizia. Con la moneta d’argento da 20 franchi, Swissmint commemora il 150° anniversario della Federazione svizzera dei pompieri manifestando nel contempo la propria riconoscenza a tutte le donne e gli uomini che vi hanno prestato servizio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Il loro impegno per il benessere della popolazione non può essere dato per scontato.

NFTA – Ceneri 2020 - Completamento dell’opera del secolo! Dopo il completamento della galleria di base del Lötschberg nel 2007 e del San Gottardo nel 2016, la galleria di base del Monte Ceneri è l’ultima grande opera della nuova ferrovia transalpina (NFTA). La sua entrata in funzione è prevista per il mese di dicembre del 2020. La nuova galleria migliorerà notevolmente il traffico passeggeri e merci sull’asse del San Gottardo. Inoltre, essa rafforzerà il traffico regionale attraverso il collegamento diretto Lugano-Locarno. Con la moneta commemorativa d’argento del valore di 20 franchi Swissmint vuole, da un lato, onorare l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri. Dall’altro, detta moneta è anche intesa come riconoscimento per la prestazione complessiva rappresentata dalla «Nuova ferrovia transalpina (NFTA)», l’opera del secolo.

Passo del Susten – un passo svizzero tra le mete preferite del turismo escursionistico. Attestato per la prima volta all’inizio del XVII secolo, il Passo del Susten assunse importanza con la sua trasformazione in una strada carrozzabile nel 1818, anche poiché la conquista del Passo del Sempione da parte di Napoleone aveva tagliato la rotta commerciale dei bernesi verso l’Italia settentrionale. Per motivi di politica dei trasporti e di difesa nazionale, nel 1938 la Confederazione decise di costruire una moderna strada di valico. L’opera fu inaugurata il 7 settembre 1946. Oggi il Passo del Susten (2259 m s.l.m.) con i suoi numerosi ponti e gallerie e grazie al magnifico paesaggio montano circostante è uno dei passi più amati della Svizzera. Dopo il Passo del Klausen e della Furka, Swissmint dedica al Passo del Susten la terza e ultima moneta d’argento da 20 franchi della serie «Passi alpini svizzeri».

La nuova serie di monete di Natale conclude il programma di emissione di Swissmint per il 2020, combinando le monete in circolazione per il 2020 con una splendida medaglia dal tema

natalizio. Essa raffigura un angelo che suona la tromba e fiocchi di neve e sul rovescio la stella di Betlemme.

Le nuove monete speciali e commemorative possono essere acquistate tramite il negozio online www.swissmintshop.ch. A causa dell’elevata domanda prevista potrebbero esserci lunghi tempi di attesa, per i quali Swissmint chiede di aver pazienza. Un’ordinazione online è considerata valida una volta ricevuta la conferma per email. Non si accettano ordinazioni trasmesse direttamente a Swissmint per posta elettronica o per telefono.