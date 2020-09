Dadò dice no all'antenna sul Pizzo Campo Tencia: "Un insulto alla purezza. La montagna non si tocca"

FAIDO – La società ginevrina Mc Kay Brothers intende montare un’antenna vicino al Pizzo Campo Tencia (sopra Chironico). Si tratterebbe di un impianto radio direzionale che offrirebbe un collegamento di rete tra i grandi centri delle borse europee. Intenzioni, queste, non viste di buon occhio dalla Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio che ha inoltrato il ricorso al Comune di Faido contro la posa dell’antenna.

Contrario anche il presidente del PPD Fiorenzo Dadò, che su Facebook scrive: “La montagna merita rispetto. No allo sfregio del Campo Tencia. Oggi (ieri per chi legge ndr), apprendiamo su La Regione dell'iniziativa di posare un’antenna di 13 metri di altezza sul Campo Tencia, la montagna simbolo più alta del Ticino, una tra le zone più belle e incontaminate del nostro Cantone”.

“Pare – continua – serva alle borse, per mantenersi in contatto. Io non conosco tutti i dettagli del progetto, ma leggo quanto basta per opporsi con decisione e forza a questo sfregio della natura; un insulto alla purezza e all’anima incontaminata della montagna. Spero che saremo in tanti amanti della montagna a manifestare il totale disappunto, con tutti i mezzi democratici a nostra disposizione”.