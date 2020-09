Richiedente l'asilo urina in strada e chiede di essere riportato in Marocco. Tonini: "Chiasso merita più di questo"

CHIASSO – “Questa non è la città in cui sono nato, cresciuto e per cui lotto ogni giorno. Chiasso è molto di più”. Sono queste le parole usate dal granconsigliere leghista Stefano Tonini nel commentare un video da lui pubblicato su Facebook. Immagini arrivate sullo smartphone di Tonini e successivamente pubblicate in rete.

Immagini eloquenti in cui un richiedente l’asilo marocchino urina in Corso San Gottardo e chiede a gran voce di essere riportato in Marocco. “Chiamate la polizia – urla – e portatemi in Marocco, non qui”, è l’invito alla popolazione che incredula ha assistito alla scena.

“Purtroppo – commenta Tonini – stiamo vivendo un periodo davvero difficile, vi è un gruppo d’immigrati che continua imperterrito a delinquere e noi, non possiamo permettere che tutto questo continui”.