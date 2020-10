Centovalli, Val Onsernone, Vallemaggia e Verzasca parzialmente senza corrente

BELLINZONA - 417 mmm di pioggia a Camedo (Centovalli), 383 mm a Mosogno (Valle Onsernone) e 289.8 a Bosco Gurin, ben oltre le previsioni della pur importante allerta 4 che parlava di 120-150 mm.

Al Pizzo Matro - 2171m.s.m. - è stata misurata una raffica di vento di 181.1 km/h, ovvero il secondo valore più alto mai registrato, per la prima volta in una situazione di tempesta di scirocco. Ma anche in altre località il vento è stato davvero forte: 97km/h a LocarnoMonti, 95km/h a Lugano, 144,7 km/h a Cimetta, 107,3 km/h a Cevio, 89,6 km/h a Biasca.

Preoccupano, come detto, i fiumi. A Gudo e Contone sono state tratte in salvo alcune mucche. A Magadino è sott'acqua la pista dei kart, così come alcuni veicoli e rimorchi da lavoro nell’argine di confentimento del fiume Ticino, recuperati dai pompieri.

Nelle Centovalli (Intragna, Borgnone e Palagnedra), in Valle Onsernone (da Auressio in poi), in Vallemaggia (Cerentino, Campo Vallemaggia e da Broglio in poi), in Valle Verzasca (da Vogorno in poi), a Cardada-Cimetta e in Val Malvaglia non c'è elettricità, addirittura la corrente manca a Monte Bré Sopra Locarno da ieri notte (peraltro la strada è bloccata e la località non può essere raggiunta).