Weekend di neve, sole e vento. MeteoSvizzera dirama l'allerta di grado due in tutto il Ticino

LOCARNO – Secondo bianco risveglio consecutivo per gran parte dei ticinesi. Come da previsioni, la neve è caduta nella notte regalando un sorriso agli amanti del clima invernale anche a basse quote. Le nevicate nei centri urbani– stando al bollettino di MeteoSvizzera – "cesseranno progressivamente oggi pomeriggio, quando è atteso il passaggio a tempo asciutto". Diversa la situazione in Alta Valle Maggia, Engadina e Valle Bedretto con le precipitazioni che continueranno fino in serata.

Domani, sabato 14 dicembre, è previsto un rialzo delle temperature a basse quote con una temperatura massima stimata attorno ai 10°. Lungo le Alpi e in Engadina, invece, ancora deboli nevicate portate da nord al mattino. E domenica? Dalla stazione meteorologica di Locarno-Monti prevedono un ultimo giorno della settimana "abbastanza soleggiato con temperature minime tra i -1 e i 3° e massime sui 9°".

Neve e pioggia dovrebbero tornare a partire da lunedì. Per il primo giorno della prossima settimana il limite delle nevicate è fissato "inizialmente attorno ai 1300 metri". Sotto quella soglia, invece, è atteso un clima "molto nuvoloso con l'inizio delle precipitazioni previsto ne pomeriggio".

Neve e vento, ecco le allerte

MeteoSvizzera ha diramato in tutto il Ticino un'allerta di grado 2 (pericolo moderato) per le nevicate a partire dalle 18:00 di oggi fino alla mezzanotte del 15 dicembre. Sopra i 400 metri sono attesi dai 3 agli 8 centimetri di neve. Per lo stesso periodo è stata diramata un'allerta, sempre di grado 2, per le forti raffiche di vento previste. Sopra i 1000 metri, le raffiche possono raggiungere i 100 km/h, mentre sopra i 2000 metri fino a 130 chilometri all'ora.