Ci sarebbero delle immagini della rissa. Coinvolti sei studenti, un settimo ha difeso il richiedente l'asilo

LOCARNO - Il richiedente l'asilo coinvolto in una rissa con un gruppo di studenti maturandi di una scuola di Zurigo, avvenuta venerdì sera a Locarno, è ancora ricoverato in ospedale in garvi condizioni (si parla di ferite al volto).

La Polizia non ha ancora diramato alcun comunicato. Le indagini non hanno ancora stabilito cosa sia realmente successo in via Rusca e nessuno è stato arrestato (i giovani, interrogati, sono tornati a casa, come ha confermato in una missiva inviata ai genitori il rettore della scuola).

Stando a AreaOnline, gli studenti coinvolti nella rissa sarebbero stati sei, tra cui quattro maggiorenni e due minorenni. Sembrerebbe che un altro partecipante della gita sarebbe intervenuto a difendere il richiedente l'asilo.

Le telecamere della videosorveglianza avrebbero ripreso tutto e le immagini sarebbero già in possesso delle autorità.