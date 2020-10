Caduta mortale ad Aquila, addio a Giovanni Boggini

AQUILA – È Giovanni Boggini l’agricoltore morto ieri sera ad Aquila in seguito a una caduta da circa quattro metri mentre lavorava in un fienile. Il 50enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Noto produttore di formaggio, Boggini sedeva anche in consiglio comunale a Blenio e faceva parte del comitato di Agrifutura. Lascia un figlio e una moglie.

Da tempo era, infatti, sposato con Noemi Lerch, apprezzata scrittrice argoviese e recentemente vincitrice del Premio svizzero di letteratura.

Alla famiglia le più sentite condoglianze dalla redazione di Liberatv.