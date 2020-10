Daniele Intraina nuovo direttore dell'OSC: subentrerà a Michele Salvini

BELLINZONA – Il Consiglio di Stato ha nominato Daniele Intraina quale nuovo Direttore dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) in sostituzione di Michele Salvini, che diventerà Vicedirettore dell’Istituto delle assicurazioni sociali.

Diplomato in criminologia clinica, Daniele Intraina è dal 1987 Direttore di Ingrado – servizi per le dipendenze, e nel contempo segretario di Radix Svizzera italiana. Dal 1993 è parimenti segretario generale dell’Associazione ticinese delle istituzioni sociali (ATIS) e dal 2014 presidente della Commissione paritetica del settore. È pure, tra l’altro, amministratore delegato di iQ-Center, membro del Consiglio della SUPSI e Presidente della Commissione cantonale di esperti in materia di tossicodipendenza.

In veste di Direttore, Intraina assicurerà la conduzione dell’OSC, coordinando la gestione amministrativa e delle risorse umane, finanziarie, logistiche e tecniche di questa grande unità amministrativa preposta alla cura e alla presa a carico dell’utenza in istituti stazionari per pazienti psichiatrici acuti oppure per ospiti cronici stabilizzati così come in servizi ambulatoriali sia per adulti che minorenni, presenti in tutte le regioni del Cantone.

Professionista della rete sociosanitaria cantonale di riconosciuta esperienza e competenza, Daniele Intraina sostituirà nei prossimi mesi Michele Salvini, che, dopo un ventennio alla Direzione dell’OSC, dal 1° dicembre prossimo assumerà la funzione di Vicedirettore dell’Istituto delle assicurazioni sociali. Il Consiglio di Stato coglie l’occasione per esprimere a quest’ultimo i propri ringraziamenti per la dedizione, le competenze e la professionalità dimostrate nell’attuale ruolo e per formulare a lui e al nuovo direttore dell’OSC i migliori auguri per le nuove sfide professionali che li attendono.

Nuove nomine anche all'Ufficio di sanità

Il Consiglio di Stato ha nominato Patrizia Bottinelli Cancellara quale nuovo Capo dell’Ufficio di sanità in sostituzione di Stefano Radczuweit, che passerà al beneficio della pensione.

Patrizia Bottinelli Cancellara, dopo la licenza in diritto a Friburgo e il brevetto di avvocatura in Ticino, dal 2001 al 2019 ha lavorato quale collaboratrice scientifica presso il Dipartimento della sanità e della socialità, fungendo tra l’altro da giurista di riferimento per l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale. Attualmente ricopre la funzione di ispettrice presso la Camera di protezione del Tribunale d’appello. È inoltre membro del Comitato etico cantonale. L’avv. Bottinelli Cancellara vanta quindi una solida esperienza nel settore del diritto sanitario.

Alla direzione dell’Ufficio di sanità, l’avv. Bottinelli Cancellara coordinerà in particolare l’attività autorizzativa e i compiti di vigilanza attribuiti a questa unità amministrativa in relazione agli operatori, ai servizi e alle strutture sanitarie nonché all’agibilità degli edifici di uso pubblico e collettivo, occupandosi delle procedure decisionali e, se del caso, del relativo seguito ricorsuale. Assicurerà pure l’organizzazione e la gestione del finanziamento di servizi e attività in materia di salute pubblica.

Patrizia Bottinelli Cancellara sostituirà dal 1° marzo 2021 Stefano Radczuweit, che ha deciso di passare al beneficio del pensionamento anticipato. Il Consiglio di Stato coglie l’occasione per esprimere a quest’ultimo i propri ringraziamenti per il prezioso e qualificato contributo allo sviluppo e all’applicazione del diritto sanitario e sociale garantito in oltre trent’anni di attività presso l’Amministrazione cantonale, di cui quasi la metà come capo dell’Ufficio di sanità.