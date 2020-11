Borseggiatori seriali in manette: almeno sette furti tra Locarno e Bellinzona

BELLINZONA – Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e le Guardie di confine comunicano che il 06.11.2020 sono stati arrestati due 30enni cittadini rumeni residenti in Romania. Grazie agli accertamenti di indagine è stato stabilito che nelle ultime due settimane si sono resi autori di almeno sette borseggi in centri commerciali del Bellinzonese e del Locarnese. In due casi, dopo aver sottratto il portafoglio, hanno inoltre tentato di eseguire dei prelievi abusivi di denaro da un bancomat con delle carte di credito precedentemente sottratte.

Il dispositivo di ricerca coordinato dalla Polizia cantonale ha portato al fermo dei due uomini da parte delle Guardie di confine, in territorio di Bissone, mentre si trovavano a bordo di un'auto con targhe ticinesi. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di ripetuto furto e ripetuto abuso d'impianto per l'elaborazione di dati. L'inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Nicola Respini. La misura restrittiva della libertà è nel frattempo stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).

La Polizia cantonale coglie l'occasione per ribadire alcuni consigli per prevenire furti con destrezza su suolo pubblico: