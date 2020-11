Chiusa l'inchiesta per il giallo di Muralto. L'uomo sarà accusato di assassinio

MURALTO - Probabilmente non fu un gioco erotico finito male a causare la morte della giovane 22enne inglese all'Hotel La Palma au Lac a Muralto. La ragazza condivideva una stanza con un 31enne tedesco.

Per l'uomo si va verso l'accusa di assassinio. Secondo l'inchiesta della Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, chiusasi negli scorsi giorni, avrebbe ucciso intenzionalmente la donna strangolandola e il movente sarebbe economico.

Per lui non solo la gravissima accusa di cui si parlava. Ci sarà anche contravvenzione alla legge sugli stupefacenti e dovrà pure rispondere alla SUVA per il fatto di aver percepito indebitamente una rendita per infortunio di 5'000 franchi al mese. Infine, ci saranno anche le accuse di aggressione, lesioni gravi e lesioni semplici.