Alain Berset torna in Ticino: domani parlerà alla popolazione

BELLINZONA – Il consigliere federale Alain Berset torna domani a far visita al Ticino. Lo comunica il Consiglio di Stato tramite una nota in cui annuncia che "il capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI), accompagnato da una delegazione dei propri collaboratori, renderà visita al Ticino". Un incontro al termine del quale è prevista una breve conferenza stampa in diretta streaming.

A prendere la parola al momento informativo saranno proprio Berset e il presidente del Governo ticinese Norman Gobbi. La conferenza avrà inizio alle 12:15 nella Sala del Consiglio comunale di Lugano.