Lugano, follia in Via Beltramina: colpi di fucile all'interno e all'esterno di un palazzo

LUGANO – Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia della Città di Lugano comunicano che ieri, verso le 20.00, la Centrale comune d'allarme (CECAL) è stata allertata per la presenza di un uomo armato all'interno di una palazzina in via Beltramina a Lugano.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Lugano. L'individuo, armato di fucile, è stato fermato da agenti della Polizia della città di Lugano all'entrata dello stabile. Si tratta di un 50enne cittadino svizzero, inquilino del palazzo. Dai primi accertamenti è emerso che l'uomo ha esploso alcuni colpi all'interno del suo appartamento nonché all'interno e all'esterno del caseggiato. Non vi sono feriti.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di esposizione a pericolo della vita altrui e infrazione alla Legge federale sulle armi. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Pamela Pedretti. Sono tuttora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.