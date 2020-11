Scarcerato l'ex vicario generale della Diocesi. Il Ministero pubblico: "L'inchiesta prosegue con l'imputato a piede libero"

LUGANO - Il Ministero pubblico ha fatto sapere che il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha disposto in serata la scarcerazione di don Azzolino Chiappini. L'ex vicario generale ed ex rettore della Facoltà di teologia di Lugano era stato arrestato nei giorni scorsi su ordine della procuratrice Pamela Pedretti per i reati di sequestro di persona e coazione. Reati relativi a una donna di 48 anni che da tempo viveva nell'appartamento del sacerdote al Borghetto, nei pressi della Cattedrale. LEGGI QUI

Alla luce dei numerosi atti istruttori già predisposti e ancora da svolgere, si legge nella nota odierna, l'inchiesta prosegue ora il suo regolare corso con l'imputato a piede libero.