Inaugurata alla Casa del vino la mostra "Mario Comensoli e i piaceri del vino"

MORBIO – Sabato 21 novembre, alla Casa del vino Ticino in Via Ghitello 3, a Morbio Inferiore, è stata inaugurata la mostra “Mario Comensoli e i piaceri del vino”. Comensoli, di straordinaria originalità e forza espressiva, è uno dei più importanti esponenti del realismo pittorico svizzero. I temi della sua narrazione hanno sempre radici nella realtà sociale e la sua percezione dell’essere umano si traduce in un linguaggio che mira sempre all’essenzialità facendo giustizia delle

ambiguità della cultura postmoderna.

La sua caratteristica dominante è quella di mantenersi asincrono rispetto ai tempi e di caratterizzarsi attraverso un realismo altro rispetto all’accezione tradizionale di realismo. Ed è proprio questa alterità, questa noncuranza di fronte alla tirannia della novità, a fare di Comensoli un soggetto unico nel vasto panorama dell’arte contemporanea.