Chiasso, "Il Municipio aiuti i piccoli commerci o sarà un altro colpo mortale"

CHIASSO – “Il Municipio si attivi subito ed elabori una strategia a sostegno dei piccoli commerci tramite il riconoscimento di un contributo per il pagamento della pigione commerciale”. È quanto chiedono attraverso una mozione i consiglieri comunali PPD a Chiasso Giorgio Fonio e Patrizia Wasser Polit a seguito della decisione presa a maggioranza dal Consiglio Nazionale di non entrare in materia per sgravare gli esercizi commerciali dalle pigioni per il periodo durante il quale sono dovuti restare chiusi nel lockdown della scorsa primavera.

Questo – secondo Fonio e Wasser Polit – “potrebbe avere delle conseguenze devastanti per il commercio locale. La situazione potrebbe quindi precipitare e le conseguenze per i piccoli commerci della nostra cittadina, già provati da un anno di pesanti sacrifici, potrebbero essere devastanti anche in termini occupazionali. Vista la situazione attuale, il tempo delle riflessioni è terminato ed è arrivato il momento di agire rapidamente per evitare che nei prossimi mesi si assista ad un’ondata di chiusure e fallimenti che non farebbero altro che infliggere alla nostra Chiasso un colpo mortale”.