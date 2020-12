Bellinzona, Locarno e Mendrisio optano per gli autosili gratuiti durante le feste

LOCARNO – Grosso aiuto ai commercianti da parte del Municipio di Locarno, che ha infatti deciso di concedere il parcheggio gratuito presso l'autosilo Largo Zorzi dalle 10:00 alle 18:00. La facilitazione sarà valida i giorni 8,13, 16, 20, 23 e 27 dicembre 2020.

Anche il Comune di Mendrisio appoggia il commercio locale e lo fa rendendo gratuito l'utilizzo degli autosili comunali in Via Franco Zorzi e Via Municipio il 8, 12, 13 dicembre, dal 19 al 24 dicembre e la giornata del 27 dicembre.

La stessa agevolazione è stata decisa anche da Bellinzona. Il parcheggio all'Autosilo Piazza del sole sarà gratuito l'8 e il 20 dicembre, mentre il Cervia lo sarà il 13 e il 24 dicembre.