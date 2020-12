Guy Parmelin nuovo presidente della Confederazione

BERNA – L’Assemblea federale procederà oggi con l’elezione di Guy Parmelin alla presidenza della Confederazione per il 2021. Si tratta della prima volta in assoluto per il 61enne vodese, pronto a prendere il posto di Simonetta Sommaruga a partire dal gennaio 2021. Il democentrista, oltre alla gestione della pandemia, dovrà firmare l'accordo quadro con l'UE, ammesso e non concesso che una soluzione venga approvata dal Consiglio federale. Nel caso contrario dovrà farsi carico della ricerca di una nuova soluzione con Bruxelles.

Guy Parmelin è stato eletto il 9 dicembre 2015 al posto di Eveline Widmer-Schlumpf, che non aveva sollecitato un terzo mandato. Come molti consiglieri federali prima di lui, il vodese si è “fatto le ossa” in governo alle redini del Dipartimento federale della difesa (DDPS) per poi passare due anni fa al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).